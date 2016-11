Kinowelt 20:15 bis 21:45 Thriller The River Murders USA 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Detective Jack Verdon wird durch eine Mordserie von seiner Vergangenheit eingeholt. Zu allen Mordopfern hatte er eine persönliche Verbindung und wird schnell zum Hauptverdächtigen des FBI. Er kannte nicht nur alle weiblichen Opfer, sondern hatte auch zu allen sexuelle Kontakte. Umgehend suspendiert muss er sich seiner Vorgeschichte stellen und eine komplette Liste der Frauen erstellen, mit denen er geschlafen hat. Sie alle sind potenzielle Opfer und müssen gewarnt werden. Obwohl Jack niemandem von seinen zahlreichen Affären erzählt hat, scheint der Mörder seine intimsten Geheimnisse zu kennen. Er geht brutal vor und hinterlässt neben wiederkehrenden Zeichen biblische Sprüche am Tatort. Bald geraten auch Jacks Kollegin und seine Ehefrau ins Visier des Täters. Um sie zu retten und den wahren Täter zu finden, bleibt nicht viel Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Jack Verdon) Christian Slater (Agent Vuckovitch) Ving Rhames (Captain Langley) Gisele Fraga (Ana Verdon) Sarah Ann Schultz (Jenny Thames) Michael Rodrick (John Lee) Melora Walters (Agent Glover) Originaltitel: The River Murders Regie: Rich Cowan Drehbuch: Steve Anderson Kamera: Dan Heigh Musik: Pinar Toprak Altersempfehlung: ab 16