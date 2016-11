Kinowelt 13:50 bis 15:20 Komödie Der Super-Guru GB, F, USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tanzlehrer Ramu, den John Travolta und Olivia Newton-John faszinieren, verlässt auf der Suche nach Ruhm und Reichtum seine indische Heimat Mumbai und versucht sein Glück in New York. Eigentlich will er Schauspieler werden, doch zunächst landet er als Kellner in einem indischen Restaurant, bevor er nach einer Serien von Missgeschicken und der Bekanntschaft mit einem weiblichen Pornostar über Nacht unversehens zu einem von Anhängerinnen umringten und verehrten Sex-Guru avanciert. "Von den Produzenten von 'Bridget Jones' und 'About a Boy' stammt diese schräge romantische Komödie mit Anleihen aus Bollywood. Die Idee stammt vom indisch-britischen Regisseur Shekhar Kapur ('Elizabeth', 'Die vier Federn'). 'East is East'-Star Jimi Mistry übernahm die Hauptrolle, Marisa Tomei ('Was Frauen wollen') und vor allem die hinreißende Heather Graham ('Austin Powers 2') sind die zwei Frauen, die seinen Aufstieg zum Sex-Guru maßgeblich mitgestalten." (Quelle: Blickpunkt:Film) moviemaster.de schreibt: "Da sitzt jede Pointe und auch die übrigen Darsteller sorgen dafür, dass das Timing buchstäblich jederzeit stimmt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Graham (Sharonna) Marisa Tomei (Lexi) Jimi Mistry (Ramu Gupta) Michael McKean (Dwain) Christine Baranski (Chantal) Dash Mihok (Rusty) Emil Marwa (Vijay) Originaltitel: The Guru Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: Tracey Jackson Kamera: John de Borman Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 6