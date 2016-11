Kinowelt 07:40 bis 09:00 Trickfilm Feuer und Eis USA 1983 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der böse Lord Nekron und seine Mutter herrschen über das Eis und wollen mit dessen Kälte und schwarzer Magie die Menschen unterwerfen und Jarol, den König des Lichts und des Feuers, ein für alle mal besiegen. Die Menschen flüchten sich vor der Kälte und Nekrons Armee aus Halbmenschen in die Feuerburg König Jarols, doch das Eis verfolgt sie. Parallel verfolgt Nekrons Mutter den Plan, Jarols Tochter Teegra entführen und ihrem Sohn als Ehefrau zuführen zu lassen, um so den Widerstand des Feuer-Königs endlich zu brechen. Doch Teegra kann den Entführern entkommen und trifft auf ihrer Flucht den jungen Krieger Larn, der auf dem Weg nach Süden ist, um Rache an Nekron für seinen vernichteten Stamm zu nehmen. Verfolgt wird er dabei von einem geheimnisvollen Reiter, der ihm mehr als einmal beschützend zur Seite steht. Nachdem dieser ihn vor einem Seemonster gerettet hat, gibt sich der Reiter als "Darkwolf" zu erkennen, der einen persönlichen Feldzug gegen Nekron führt. Gemeinsam machen Sie sich auf zu Jarols Festung, um dort zu beratschlagen, wie gegen den Ansturm von Nekrons Armee vorzugehen ist. Bei dem Kampf gegen das Seemonster ist auch Teegra wieder in die Hände der dunklen Häscher geraten und muss aus Nekrons Eisfestung befreit werden. Gemeinsam machen sich "Darkwolf", Larn und einige Drachenreiter auf den Weg zu Nekrons Burg... "Feuer und Eis" wurde im aufwändigen Rotoskopie-Verfahren erstellt: Echte Darsteller werden dafür erst gefilmt und dann Bild für Bild überzeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fire and Ice Regie: Ralph Bakshi Drehbuch: Roy Thomas, Gerry Conway Kamera: Francis Grumman Musik: William Kraft Altersempfehlung: ab 12