Blue Bloods - Crime Scene New York Der perfekte Köder USA 2013 Danny und Maria untersuchen einen Fall, bei dem ein Restaurantangestellter ermordet wurde. Hauptverdächtiger ist Marias drogensüchtiger Bruder Jave. Unterdessen bemüht sich Frank darum, einen seiner zuverlässigsten Mitarbeiter zu rehabilitieren: Es handelt sich um einen Deutschen Schäferhund, dessen Tauglichkeit in Frage gestellt wird, nachdem das Tier ein Kind angegriffen hat. Henry steckt derweil in einem Dilemma. Bei der Beerdigung eines an Krebs gestorbenen Polizisten äußerst dessen Tochter ihm gegenüber einen schweren Verdacht: Angeblich soll ihre Mutter unerlaubt Sterbehilfe geleistet haben. Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Robert Harmon Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow