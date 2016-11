FOX 22:30 bis 23:15 Serien King & Maxwell Die Büchse der Pandora USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sean versucht weiter, die Umstände von Ritters Ermordung aufzuklären, die zu seiner Entlassung aus dem Secret Service geführt hat. Da bekommt er den Karton mit den Beweisstücken im Fall "Ritter" anonym zugeschickt, und der Inhalt des Kartons wirft weitere Fragen auf. Maxwell recherchiert in der Zwischenzeit im FBI-Hauptquartier und findet Hinweise darauf, dass ein weiteres Attentat geplant ist: Ritters Sohn Brady, der am Tatort des Attentates auf seinen Vater eine Rede halten will, schwebt in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Tenney (Sean King) Rebecca Romijn (Michelle Maxwell) Ryan Hurst (Edgar Roy) Michael O'Keefe (FBI Agent Frank Rigby) Chris Butler (FBI Agent Darius Carter) Catherine Bell (Joan Dillinger) Martin Donovan (Bob Scott) Originaltitel: King & Maxwell Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: David Baldacci, Shane Brennan Kamera: Robert McLachlan Musik: Eric Colvin

