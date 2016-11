FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Ein neuer Start USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bombenangriff auf eine Moschee hat die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Danny und Baez untersuchen das Attentat. Dabei stoßen sie schon bald auf Widerstände in der muslimischen Gemeinde, in der die Anschläge verübt wurden. Frank hat inzwischen mit den politischen Folgen einer Befragung zu kämpfen. Wegen seiner aggressiven Fragen war ein Polizist einem Angriff ausgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David Solomon Drehbuch: Diana Son, Ian Biederman Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow