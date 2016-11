FOX 11:40 bis 12:25 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Verbrechen aus Leidenschaft? USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Franks Schulfreund Angelo Gallo wird wenige Minuten nach einem gemeinsamen Abendessen durch Schüsse schwer verletzt. Frank selbst entkommt dem Attentat nur knapp. Der Angriff galt voraussichtlich Gallos Entschluss, von seinem Amt als offizieller Mafiaanwalt zurückzutreten. Danny wird indessen als Geschworener in einem Mordprozess geladen. Dabei stellt sich heraus, dass er der einzige ist, der nicht genügend Beweise sieht, um den 18-jährigen Angeklagten tatsächlich schuldig zu sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: David M. Barrett Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow