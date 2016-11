Zee.One 20:15 bis 22:20 Tragikomödie Ozean der Träume IND 2015 Nach einer Vorlage von Zoya Akhtar, Reema Kagti 20 40 60 80 100 Merken Kamal & Neelam Mehra, eines der beliebtesten Paare der Delhi High Society sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Um ihr bevorstehendes Jubiläum gebührend zu feiern, laden sie Freunde und den inneren Familienkreis zu einer 10-tägigen Kreuzfahrt durch Europa ein. Schon kurz nach der Zusammenkunft auf dem Schiff wird klar, dass die Mehras nur oberflächlich ein Bilderbuchleben führen. Kamals Firma steht kurz vor dem Bankrott, seine Ehefrau hat nur noch wenig für ihn übrig. Die Tochter Ayesha, eine kluge Geschäftsfrau, ist ihrer Ehe überdrüssig und will die Scheidung einreichen, zum Übel ihrer Eltern und des Ehegattens. Der Sohn Kabir, der das Familienunternehmen durch eine Heirat mit einer reichen Erbin retten soll, verliebt sich in eine Animateurin auf dem Schiff und beginnt zu realisieren, dass das Leben als Geschäftsmann nichts für ihn ist. Ist dies nun das gesellschaftliche Aus für die Mehras? Wie sollen sie angesichts all der Probleme der High Society gegenüber treten? Werden sie an Land finden und als glückliche Familie überleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Kamal Mehra) Shefali Shah (Neelam Mehra) Priyanka Chopra (Ayesha Mehra) Ranveer Singh (Kabir Mehra) Anushka Sharma (Farah Ali) Farhan Akhtar (Sunny Gill) Rahul Bose (Manav) Originaltitel: Dil Dhadakne Do Regie: Zoya Akhtar Drehbuch: Reema Kagti, Zoya Akhtar Kamera: Carlos Catalan Musik: Shankar-Ehsaan-Loy Altersempfehlung: ab 6