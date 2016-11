National Geographic People 20:15 bis 20:35 Dokumentation Misfit Models - Schön schräg In Uniform D 2015 2016-11-25 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein neuer Kunde wendet sich an die Agentur. Der Berliner Kunst- und Modefotograf Armand Tamboly sucht Models für ein anspruchsvolles Fotoprojekt: Frauen mit starker Persönlichkeit und besonderer Lebensgeschichte. Diese möchte er in historischen Uniformen fotografieren. Armand wählt zwei außergewöhnliche Frauen für sein Projekt aus. Ein wunschgemäß älteres Model bleibt Del ihm erstmal schuldig. Del hat noch eine Woche Zeit, um ein geeignetes Model zu finden. Zum Glück findet in dem Zeitraum ein Misfit Models Casting statt, bei dem Del sich vor ungewöhnlichen Bewerbern kaum retten kann. Tatsächlich erscheint ein Model, das passen könnte. Del pokert und nimmt Model Anna ohne weitere Absprache zu Armands Shooting mit. Schickt der Fotograf sie weg, wäre das für Del eine große Niederlage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Misfit Models - Schön schräg