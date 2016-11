National Geographic People 11:25 bis 11:50 Dokumentation Destination Extreme Zentralamerika USA 2009 2016-12-14 16:05 Dolby 16:9 Merken Als schmale Landbrücke zwischen Pazifik und Atlantik ist Mittelamerika ein idealer Standort für alle Wassersportler. In dieser Folge von "Destination Extreme" stehen Wakeboarding vor der Küste Panamas und Surfen in Costa Rica auf dem Programm. Zu Wort kommen sowohl altgediente Helden des Surfsports als auch die Jungen Wilden auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Außerdem geht's ins Landesinnere. Auf den großen Flüssen Costa Ricas stürzen sich Kajak-Freaks in spritzige Abenteuer-Touren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Destination Extreme