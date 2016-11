National Geographic People 08:25 bis 09:10 Dokumentation Babys: Start ins Leben F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Säugling nimmt viel Zeit in Anspruch, denn er muss praktisch rund um die Uhr versorgt werden. Doch es gibt einiges zu beachten. Gerade Frauen, die zum ersten Mal Mutter geworden sind, sind meist unsicher, wenn es um Windelwechseln, Stillen und Co. geht. Vier Profis teilen ihr Wissen mit vier jungen Müttern: Kinderarzt Dr. Diop aus dem Senegal, Krankenschwester Shahila aus Indien, Kinderkrankenschwester Breezy aus den USA und Kinderarzthelferin Virginie aus Frankreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Babies A Second