Disney Cinemagic 23:25 bis 23:50 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Rettet den Wal USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Spot, der Babywal, den Arielle adoptiert hatte und der später wieder ins weite Meer schwamm, kommt sie besuchen. Um den Freunden die Angst vor dem jetzt großen Wal zu nehmen, organisiert Arielle eine Show, bei der Spot und Sebastian von einem Menschenboot gefangen genommen werden. Arielle schwimmt an die Oberfläche und rettet die beiden auf spektakuläre Art und Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Hans Christian Andersen, Laraine Arkow, Dev Ross Musik: Dan Foliart, Mark Watters

