Bibel TV 11:30 bis 11:55 Diskussion Bibel TV das Gespräch Was sind uns die Kinder wert? Was sind uns die Kinder wert? D Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Severin Gäste: Gäste: Elisabeth Dr. Müller Originaltitel: Bibel TV das Gespräch