ATV 2 01:35 bis 03:10 Actionfilm Mit stählerner Faust USA, CDN 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Burke wird undercover in das Harrison Gefängnis eingeschleust, in dem Häftlinge ermordet werden. Tatsächlich kommt der Cop einem Organhändler-Ring auf die Schliche, der sich an den Verbrechern bedient. Als der Fall fast geklärt ist, wird es plötzlich eng für Burke, denn ein Psychokiller, den er einst dingfest machte, wird ins Harrison verlegt und enttarnt den Cop? Taffer Knast-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Louis Burke) Robert Guillaume (Hawkins) Cynthia Gibb (Amanda Beckett) George Dickerson (Staatsanwalt Tom Vogler) Patrick Kilpatrick (Christian "Sandman" Nayler) Art La Fleur (Sgt. DeGraf) Joshua John Miller (Douglas Tisdale) Originaltitel: Death Warrant Regie: Deran Serafian Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Russell Carpenter Musik: Gary Chang Altersempfehlung: ab 18

