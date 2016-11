ATV 2 20:15 bis 22:05 Komödie Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone USA 1986 2016-11-26 23:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Einzige, was Barbara und ihren Ehemann, den Geschäftsmann Sam Stone, noch verbindet, sind ihre Millionen auf dem Konto. Zwar hegt Sam schon lange den Plan, seine hysterische Frau um die Ecke zu bringen, doch bisher ergab sich einfach keine Möglichkeit. Als Barbara entführt wird, erweist sich der Zufall als Sams treuer Freund. Die Erpresser, ein chaotisches und dilettantisches Paar in massiven Geldnöten, fordern 500.000 Dollar Lösegeld. Sam überkommt ein unvergleichliches Glücksgefühl und ist natürlich nicht bereit, auch nur einen Cent für seine verhasste Frau zu bezahlen. Als das Pärchen merkt, dass sie so nicht an ihr Ziel kommen und auch Barbara fassungslos erkennt, dass Sam nicht bezahlen wird, wendet sich das Blatt. Barbara beschließt sich gnadenlos an Sam zu rächen. Und mit Ken und Sandy hat sie auch schon Komplizen gefunden, um ihren lieben Ehemann so richtig in die Pfanne zu hauen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny DeVito (Sam Stone) Bette Midler (Barbara Stone) Judge Reinhold (Ken Kessler) Helen Slater (Sandy Kessler) Anita Morris (Carol) Bill Pullman (Earl) William G. Schilling (Polizeichef) Originaltitel: Ruthless People Regie: Jim Abrahams, Jerry Zucker, David Zucker Drehbuch: Dale Launer Kamera: Jan de Bont Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 16