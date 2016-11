ATV 2 14:45 bis 15:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Vegas CDN, USA 2008 2016-11-27 12:00 Stereo Merken Sheppard untersucht in Las Vegas einen mysteriösen Serienmord. In der Wüste tauchen mehrere Leichen auf, die radioaktive Spuren aufwiesen. Er kommt auf die Spur eines Wraith, der sich als Mensch tarnt und große Mengen Geld beim Pokern gewinnt. Auch der vermeintliche FBI-Agent Woolsey und sein Kollege McKay interessieren sich für seine Ermittlungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Neil Jackson (Wraith) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12