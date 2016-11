ATV 2 05:30 bis 06:50 Dokumentation Der Themenabend So wohnt Österreich! A 2015 Stereo Merken "So wohnt Österreich" ein Thema, das uns alle angeht. Und genau deshalb gibt Moderator Andreas Moravec in der Ersten von insgesamt sieben Folgen Einblick in Österreichs Wohnlandschaft. Vom Leben auf der Straße bis zum Wohnen in der Luxusvilla ist alles dabei. Doch auch Service wird bei uns groß geschrieben: Wie sieht der Immobilienmarkt in unserem schönen Heimatland aktuell wirklich aus? Kann sich der Durchschnittsbürger den Traum vom Eigenheim heutzutage überhaupt noch erfüllen? Wir begleiten eine junge Familie bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Zahlt sich kaufen wirklich aus oder macht mieten aktuell mehr Sinn für das Paar? Mit dieser Frage wenden sich die beiden an Investmentpunk Gerald Hörhan, der ihnen und somit den Zusehern neue Wege aufzeigt. Weniger Gedanken über finanzielle Entscheidungen machen sich jene, die Millionen am Konto haben. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual und so bleibt die Luxusvilla in Kitzbühel lediglich eine Option von vielen, während am anderen Ende unserer Gesellschaft täglich aufs Neue um ein Dach über dem Kopf gekämpft wird. Wie viele Obdachlose in Österreich auf der Straße leben, kann nur geschätzt werden, denn jene, die keine Hilfs-Einrichtungen aufsuchen, werden statistisch nie erfasst. Streetworker und soziale Einrichtungen helfen, um ein Miteinander wieder möglich zu machen. Lebt man auf engem Raum beisammen, stellt das die Geduld oftmals auf die Probe. Doch was bieten sich für Möglichkeiten im Streitfall mit den Nachbarn? Vom Konflikt am Gartenzaun, bis hin zum störenden Hundegebell zeigt ATV, was den Zuseher betrifft und wie er sich wehren kann. Unser Mieterschutzexperte gibt dazu passende Tipps und Ratschläge. Wer genug von Haus und Nachbarn hat, lässt die eigenen vier Wände hinter sich und zieht in die Natur. Sei es ein Leben im Camper oder hoch in den Wäldern in einem Baumhaus der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. ATV hat sich auf die Suche begeben und zeigt die skurrilsten Wohnsitze sowie deren Bewohner. Der ATV-Themenabend "So wohnt Österreich" ist der erste Teil einer Reportage-Reihe mit Fokus auf die Vielfalt und die Unterschiede in unserem Land. Typisch ATV eben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Moravec Originaltitel: ATV Der Themenabend