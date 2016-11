ATV 23:50 bis 00:50 Actionserie Almost Human Die Spur des Geldes USA 2014 2016-11-27 02:55 Stereo Merken Mitten im morgendlichen Berufsverkehr wird ein Mann mit einem gezielten Schuss getötet. Bei dem Opfer handelt es sich um den Software-Entwickler Anton. Der Fall gibt John und Dorian einige Rätsel auf: Es gibt keine Zeugen, die einen Schützen gesehen haben, oder Videoaufzeichnungen, die den Tathergang rekonstruieren könnten. Zunächst befragen die beiden Cops die Freundin des Opfers. Die ebenfalls in der Software-Entwicklungsbranche tätige Kira arbeitete gemeinsam mit Anton an einem gleichfalls bahnbrechenden wie gefährlichen Projekt: Eine Technologie für eine Patrone, die ihr Ziel selbständig erfasst und aufspürt. Dass auch Kriminelle in den Besitz solch brisanter Technik gelangen wollen, versteht sich leider fast von selbst. Für John und Dorian beginnt ein gnadenloser Kampf gegen die Zeit, denn die Gangster haben schon ihr nächstes Opfer im Visier: Kira!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Detective John Kennex) Michael Ealy (Dorian) Minka Kelly (Detective Valerie Stahl) Mackenzie Crook (Rudy Lom) Michael Irby (Detective Richard Paul) Lili Taylor (Captain Sandra Maldonado) Tim Kelleher (Reinhardt) Originaltitel: Almost Human Regie: Sam Hill Drehbuch: J. H. Wyman, Naren Shankar Kamera: David Geddes Musik: The Crystal Method