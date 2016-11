ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Gefühl und Gewissen USA 2014 2016-11-27 01:20 Stereo Merken Da John inzwischen als Fuscos Partner für die Mordkommission arbeitet, besteht die größte Herausforderung für ihn darin, sich an die Regeln zu halten. Dazu sieht er sich noch mehr gezwungen, als er mit Captain Moreno eine neue Vorgesetzte bekommt, die ihn besonders genau beobachtet. Daher beschließen Finch und Shaw, lieber Fusco auf ihre neue Nummer anzusetzen: Der ehemalige Hafenarbeiter Andre Cooper hilft nun Männern dabei, Frauen kennenzulernen. Doch Shaw findet heraus, dass Cooper vor Gericht wegen einer verschwundenen Waffenlieferung aus seiner Zeit als Hafenarbeiter aussagen soll. Offenbar ist aber jemand sehr daran interessiert, Cooper um jeden Preis an einer Aussage zu hindern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Amy Acker (Samantha Groves) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Enrico Colantoni (Carl Elias) Ryan O'Nan (Andre Cooper) Originaltitel: Person of Interest Regie: Frederick E.O. Toye Drehbuch: Amanda Segel Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

