ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Criminal Minds Der Beschützer USA 2015 2016-11-26 00:50 Stereo In Hollywood scheint ein Mann wahllos Leute zu erschießen. Offenbar übt er in gewisser Weise Selbstjustiz, denn er tötet nur Menschen, die seiner Meinung nach schlecht sind. Die BAU schließt aus den Hinweisen, dass es sich um einen Täter mit einer schweren psychosozialen Störung handeln muss, der Rache für etwas verübt, das ihm widerfahren ist. Der Druck auf die Ermittler wächst, als die Morde immer brutaler werden. Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12