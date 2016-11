ATV 11:15 bis 12:15 Serien Gilmore Girls Abgefahren USA 2004 Stereo Merken Luke wird von unerwartetem Familienbesuch überrascht: Sowohl seine Schwester Liz als auch ihr Sohn Jess tauchen in Stars Hollow auf und wirbeln dabei einiges an Staub auf. Lane fühlt sich in Yale zunehmend wohl und versucht ihren Platz innerhalb der College-Gemeinschaft zu finden. Paris versucht indessen Jamie aus dem Weg zu gehen, der sich gerade in der Stadt befindet, da sie noch immer ein Verhältnis mit ihrem Professor hat und sich sogar eine Zukunft mit ihm vorstellen kann. Rory ist wenig begeistert von Paris' Verhalten und stellt sie zur Rede. Lorelai überlegt, ihren Eltern von ihrer Beziehung mit Jason zu erzählen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Lorelai "Rory" Leigh Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michael Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Altersempfehlung: ab 6