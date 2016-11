SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Begegnung mit dem Tod - wie Kinder trauern Merken Eines Morgens liegt der Hamster reglos im Käfig. Oder der Opa stirbt im Pflegeheim. Oder die Mutter erliegt einem Krebsleiden. Wie gehen Kinder mit dem Tod, mit Trauer und Angst um? Wann verstehen sie, dass dieses Ereignis unumkehrbar ist und die Toten nie wieder zurückkommen werden? Und was bedeuten Sterben und Tod für Kinder, die selber an einer lebensbedrohlichen Krankheit leiden? Oft sind Angehörige, Erzieher und Freunde mit diesem Thema überfordert, sie besänftigen, verschweigen, lenken ab, gehen nicht auf die Fragen und Vorstellungen der Kinder ein. Doch Fachleute betonen, wie wichtig es ist, offen über Sterben und Tod zu sprechen und Kindern "die Wahrheit" zu sagen. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 114 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 84 Min. Jack Frost

Familienfilm

RTL II 07:55 bis 10:00

Seit 59 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 08:15 bis 09:15

Seit 39 Min.