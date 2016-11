NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Morden im Norden Folge: 38 Fatale Begegnung D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Lars Englen hat ein Problem: Er wacht in einem Hotelzimmer in Travemünde neben einer toten jungen Frau auf. Alles deutet darauf hin, dass er sie mit einem Seidenschal stranguliert hat. Doch kann er sich an nichts erinnern. Finn Kiesewetter und Sandra Schwartenbeck übernehmen die Ermittlungen. Ruby Engel, die tote junge Frau, war in dem Hotel keine Unbekannte. Mit dem Barkeeper Max war sie befreundet. Und scheinbar hatte sie mehrfach an der Bar des Hauses Kontakt zu Männern gesucht. Zufälligerweise waren die Schwester des Mordopfers und ihr Ehemann, Eva und Florian Landmann, ebenfalls Gäste des Hotels. Sie können sich daran erinnern, Lars und Ruby nachts im Hotelflur gesehen zu haben. Der Druck auf den Kriminaldirektor wird immer größer. Bis zum Beweis seiner Unschuld, von der er selbst nicht mehr hundertprozentig überzeugt ist, wird Lars suspendiert. Seine Kollegen suchen fieberhaft nach Beweisen, denn der Staatsanwalt droht, die interne Ermittlung einzuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Martinek (Finn Kiesewetter) Ingo Naujoks (Lars Englen) Tessa Mittelstaedt (Elke Rasmussen) Marie-Luise Schramm (Sandra Schwartenbeck) Veit Stübner (Herr Schroeter) Christoph Tomanek (Dr. Strahl, Pathologe) Jürgen Uter (Ernst) Originaltitel: Morden im Norden Regie: Torsten Wacker Drehbuch: Christoph Benkelmann Kamera: André Lex

