TV5 17:02 bis 17:56 Sonstiges 300 millions de critiques Performances croisées / ''Réparer les vivants'' / Le nouvel album de Youssou NDour / Le zap culture Au sommaire : "Performances croisées": Quand la musique du Français Matthieu Chedid rencontre les photos du Britannique Martin Parr, c'est à la Cité de la musique: Philharmonie de Paris. Première expérience de ce genre associant photo et musique, ce spectacle live est donné en ouverture de l'exposition ''MMM'', jusqu'au 29 janvier 2017. "''Réparer les vivants''": C'est d'abord un roman de Maylis de Kerangal qui a été adapté au théâtre en 2015. ''Réparer les vivants'' est désormais un film réalisé par Katell Quillévéré. Récemment sorti sur les écrans francophones, il a déjà séduit un large public. "Le nouvel album de Youssou NDour": Le Sénégalais Youssou NDour vient de sortir un 37e album ''Africa Rekk''. Focus sur l'artiste et sur l'homme engagé. "Le zap culture". Moderation: Guillaume Durand, Michel Cerutti, Matthieu Dugal, Arnaud Viviant, Estelle Martin, Amobé Mévégué Originaltitel: 300 millions de critiques