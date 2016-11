TV5 13:59 bis 15:30 Sonstiges Même le dimanche Merken Wendy Bouchard et Dave, un duo pétillant qui donne rendez-vous aux curieux pour parcourir, sans langue de bois, l'actualité cinématographique, musicale, littéraire... dans une ambiance conviviale et détendue ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Wendy Bouchard, Dave Gäste: Gäste: Chantal Ladesou. Avec: Zaz, Francis Huster, Régis Laspalès, André Manoukian, Jenifer Originaltitel: Même le dimanche