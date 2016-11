hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges The Artist's Corner Hannes Seidl & Team: Good Morning Deutschland - Das Beste aus einem halben Jahr (3) Merken Good Morning Deutschland, ein Radioprojekt des Frankfurter Komponisten Hannes Seidl und seines Teams, ging am 1. Mai 2016 an den Start. Seither gibt es via Internet mehrmals pro Woche Sendungen zu hören, die in Flüchtlingsunterkünften in Stuttgart und Donaueschingen sowie dem Studierendenhaus Frankfurt realisiert werden: Musik und Gespräche mit Geflüchteten und Einheimischen, auf Arabisch, Englisch, Deutsch und Farsi, live oder aus der Konserve, traditionelle oder neue Lieder über die aktuelle Situation. Jedes der drei Sende-Studios befindet sich an den Standorten in einem einsehbaren, ebenerdigen Raum mit Außenlautsprechern, so dass die Shows immer auch Livekonzerte sind. Für The Artist's Corner hat Hannes Seidl die spannendsten Momente aus Live-Konzerten und Gesprächen der Geflüchteten zu vier dokumentarischen Hörstücken montiert. Es geht darin um Erinnerungen an die Heimat, um die Sicht auf die Bundesrepublik, um kulturelle Unterschiede, um Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft. Es sind oft überraschend humorvolle Berichte, auch über die konkrete Situation in den Unterkünften, über das Bedürfnis der Geflüchteten, sich auszudrücken, ihre eigenen Kulturen weiterzuführen und über die Versuche, mittels Musik Gemeinschaft herzustellen. In Google-Kalender eintragen