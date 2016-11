hr2 20:05 bis 23:00 Oper Peter Tschaikowski: "Eugen Onegin" Oper in drei Akten Merken "Eugen Onegin" ist auch heute noch die meistgespielte Oper Peter Tschaikowskys. hr2-kultur sendet die Aufnahme der Premierenvorstellung der Frankfurter Oper vom 20. November unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Sebastian Weigle . Die Gutsbesitzerin Larina lebt mit ihren beiden Töchtern Tatjana und Olga auf einem Landgut in der Nähe von St. Petersburg. Die scheinbare Idylle wird gestört, als der weltmännische Eugen Onegin eintrifft, in den sich die verträumte Tatjana verliebt. Sie offenbart ihm ihre Gefühle in einem glühenden Liebesbrief. Der Zyniker Onegin weist sie jedoch zurück und wendet sich während eines Fests unbekümmert ihrer Schwester Olga zu, der Verlobten von Onegins Freund Lenski. Tief gekränkt fordert dieser ihn zum Duell, bei dem Onegin seinen Freund tötet. Ruhelos sucht Onegin Zerstreuung in den Salons der feinen Gesellschaft, bis er Jahre später abermals auf Tatjana stößt und ihr seine Liebe gesteht. Doch es ist zu spät - Tschaikowskys Oper ist von der eindringlichen Emotionalität der Musik geprägt, einer Gefühlstiefe, von der sogar die Ballszenen mit Walzer und Polonaise durchdrungen sind. Die Figur der Tatjana ist durch die ergreifende Musik zu einer der großen Liebenden der Opernliteratur geworden. Tschaikowskys Oper wurde nach ihrer Uraufführung 1879 in Moskau bald an allen Bühnen Europas nachgespielt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Barbara Zechmeister (Larina), Sara Jakubiak (Tatiana), Daniel Schmutzhardt (Eugen Onegin), Mario Chang (Lenski), Judita Nagyová (Olga), Elena Zilio (Filipjewna), Robert Pomakov (Fürst Gremin), Daniel Miroslaw (Ein Hauptmann), Dietrich Volle (Saretzki), Pe