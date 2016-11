hr2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Lauschinsel Radio für Kinder Das Beste aus: "Abgefahren!" Die ARD-Kinderradionacht auf Zeitreise Merken Wer die 10. ARD-Kinderradionacht womöglich verpasst hat, wem es dabei vielleicht zu spät wurde oder wer voller Genuss noch einmal das Beste der fünf Stunden hören möchte, kann das heute auf der Lauschinsel tun: Wie ging es zu in einer Schulklasse vor 100 Jahren? Hatten Dinos wirklich Federn? Und wie werden wir in 100 Jahren leben? Noch einmal fährt der Zeitreise-Express ab und nimmt dich mit auf eine vergnügliche Reise zwischen gestern, heute und morgen. Steig ein garantiert ohne Jetlag! In Google-Kalender eintragen