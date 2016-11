RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence La Révélation D 2008 Merken Trois étudiants, colocataires dans une résidence, se disputent pour savoir qui doit nettoyer la cuisine. L'un d'entre eux démarre un lave-vaisselle vetuste et va se coucher pendant que les deux autres partent en cours. Mais le lave-vaisselle chauffe et un incendie se déclare. Pendant ce temps, Steffi et Florian s'offrent quelques minutes d'intimité au bureau, alors que Martin s'apprête à aller se reposer dans la salle qui abrite leurs amours clandestines... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne-Sophie Briest (Chantal) Jonas Leon Freitag (Dominik Schmidt) Lilija Klee (Britta Höttermann) Niklas Stahl (Mirko Breuer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Julia Neumann, Sabine Leipert, Oliver Hohengarten, Karsten Musik: Samir Kadribasic