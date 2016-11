puls 4 16:10 bis 18:05 Komödie Leben oder so ähnlich USA 2002 2016-11-26 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lanie Kerrigan (Angelina Jolie) ist eine karriereorientierte Reporterin auf dem Sprung in die erste TV-Liga, als sie im Auftrag ihres Senders eine Reportage über den obdachlosen Straßenprediger Jack (Tony Shalhoub) drehen soll. Der prophezeit statt des erhofften Sportresultates ihren Tod binnen sieben Tagen. Zunächst ist Lanie unbeeindruckt, was sich jedoch ändert, als andere Prophezeiungen des Predigers postwendend eintreten.

Stephen Herek ("101 Dalmatiner") auf dem schmalen Grat zwischen sentimentalem Drama und aufgedrehter Screwball-Komödie. Schauspieler: Angelina Jolie (Lanie Kerrigan) Edward Burns (Pete) Tony Shalhoub (Prophet Jack) Christian Kane (Cal Cooper) Melissa Errico (Andrea) James Gammon (Pat Kerrigan) Stockard Channing (Deborah Connors) Originaltitel: Life or Something Like It Regie: Stephen Herek Drehbuch: John Scott Shepherd, Dana Stevens Kamera: Stephen H. Burum Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 6