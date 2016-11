DR Kultur 14:30 bis 16:00 Magazin Vollbild Das Filmmagazin Die Habenichtse: Ambivalente Lebensgefühle der Thirtysomethings / Vorgespult:" Marie Curie";"Sully";"Lied für Nour" / Der letzte Konservative. Wie Eastwood US-Helden strickt. / Heimkino: "Hoff the record" / Marketa Lazarova - Der beste tschechische (und slowakische) Film aller Zeiten / Tabu: Muttermissbrauch in "Die Hände meiner Mutter" / Top Five: Lack- und Leder-Filme Merken Die Habenichtse: Ambivalente Lebensgefühle der Thirtysomethings / Vorgespult:" Marie Curie";"Sully";"Lied für Nour" / Der letzte Konservative. Wie Eastwood US-Helden strickt. / Heimkino: "Hoff the record" / Marketa Lazarova - Der beste tschechische (und slowakische) Film aller Zeiten / Tabu: Muttermissbrauch in "Die Hände meiner Mutter" / Top Five: Lack- und Leder-Filme In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Wellinski