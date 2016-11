DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Am Anfang war das Radio (6/7). Germany Calling - Ätherkrieg mit Charlie and his Orchestra. Swing als Mittel nationalsozialistischer Propaganda Merken "Germany Calling" hieß eine Propagandasendung, die während des Zweiten Weltkriegs vor allem an Engländer und Amerikaner gerichtet war. Nur mit Parolen, das wussten Goebbels' Radioleute, konnte dies nicht gelingen. Musik musste her - nicht irgendeine, sondern Klänge, die in Großbritannien und den Vereinigten Staaten vertraut waren - Swing Music - manches Mal versehen mit neuen englischen Texten, antisemitische Zeilen ebenso eingeschlossen wie Lob für die Wehrmacht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth