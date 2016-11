RTS Un 20:45 bis 21:40 Sonstiges Un air de famille Familles Guisolan, Leuba et Dubosson CH Stereo Untertitel Merken C'est au tour des familles Leuba, Guisolan et Dubosson d'enchanter le studio 4. Les trois Neuchâteloises de Gorgier reprendront avec douceur Love yourself de Justin Bieber. Puis les trois générations Guisolan chanteront le titre de Demis Roussos On écrit sur les murs. Quant aux cinq cousines Dubosson? Tous les mêmes, vraiment - Une interprétation enflammée du tube de Stromae. Pour atteindre la finale du 17 décembre, les votes du public compteront à 60% et celui du jury (Lorie Pester et Fraissinet) à 40%. Au sein de chaque trio, seule une famille se qualifiera chaque samedi. L'animateur Sarkis Ohanessian dévoilera à cette occasion qui des Moret, Varin ou Fontaine seront sélectionnés pour le 17 décembre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarkis Ohanessian