RTS Un 17:35 bis 18:25 Actionserie Alerte Cobra La horde sauvage D 2015 Stereo Sami et Alex partent passer un week-end en forêt, mais leur projet de pêche et de détente est contrarié au moment où un inconnu, poursuivi par des hommes lourdement armés, leur demande de l'aide. Il dit avoir été enlevé. De son côté, Jenny est chargée de sa première enquête importante. Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Christian Beermann (Peter Neumann) Markus Berger (Foxtrot) Robert Dölle (Roger Dams) Katrin Heß (Jenny Dorn) Rüdiger Klink (Elmar Weber) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Kai Meyer-Ricks Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Thomas Retzbach Altersempfehlung: ab 12