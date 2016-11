RTS Un 08:30 bis 10:25 Sonstiges Les ensorcelés USA 1952 SW Merken Un producteur de films, indépendant et autoritaire, se sert de tout le monde pour réussir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Jonathan Shields) Lana Turner (Georgia Lorrison) Walter Pidgeon (Harry Pebbel) Barry Sullivan (Fred Amiel) Gilbert Roland (Victor "Gaucho" Ribero) Vanessa Brown (Kay Amiel) Ralph Brooks (Mourner) Originaltitel: The Bad and the Beautiful Regie: Vincente Minnelli Drehbuch: Charles Schnee, George Bradshaw Musik: David Raksin

