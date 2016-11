Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Träume leben. Utopische Wohnprojekte in Großbritannien Merken Freiheit. Gleichheit. Lebensqualität. Der Traum von einem Eden auf Erden ist uralt. Sehnsuchtsorte, in denen "der neue Mensch" zu seinem Glück finden soll, existieren zumeist nur in den Köpfen und auf dem Papier. 500 Jahre, nachdem der englische Humanist Thomas Morus sein "Utopia" veröffentlichte, scheint es nötiger denn je, alternative Gesellschafts- und Lebenskonzepte zu entwickeln und zu erproben. Aber was geschieht, wenn eine Fantasie verwirklicht, ein Traum in Stein gehauen wird? Ist damit die Utopie gestorben? Manche Wohnprojekte im Süden Englands haben der Wirklichkeit bis heute standgehalten: ein idealistisches Friedensdorf, das nach dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Die erste Garden City der Welt, die Fabrikarbeiter wie Künstler mit dem Versprechen auf ein idyllisches Leben im Grünen anlockte. Und eine vieldiskutierte Kleinstadt mit Modellcharakter, gegründet von Prinz Charles. In Google-Kalender eintragen Moderation: Simonetta Dibbern