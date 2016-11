SWR 20:15 bis 23:30 Show Spiel für Dein Land Das größte Quiz Europas D 2015 Merken Ein unterhaltsamer, informativer und packender Drei-Länder-Wettkampf: Stars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz messen sich in Spielen undWissenswettbewerben. Was wissen die drei Nachbarländer voneinander? Sind die Deutschen wirklich so bürokratisch? Haben die Schweizer tatsächlich das meiste Geld? Verlieren die Österreicher nie ihren berühmten Schmäh? Und überhaupt: Wie ticken die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer? Die Show präsentiert in Fragen zum Mitraten und Staunen die schönsten Orte, die verrücktesten Geschichten, die größten Hits und die berühmtesten Stars aus den drei Ländern. Der besondere Clou: Erstmals können alle Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv in einem europäischen Drei-Länder-Wettkampf mitspielen - noch nie hatte ein Fernsehquiz in Europa so viele potenzielle Mitspieler. Das Mitquizzen ist möglich über eine App, die seit dem 16. Oktober in den App-Stores und Google-Play-Stores in den drei Ländern zum kostenlosen Download bereitsteht, oder auf der Website: www.spielfuerdeinland.de, www.spielfuerdeinland.at, www.spielfuerdeinland.ch. Die Zuschauer spielen gemeinsam mit den prominenten Kandidaten im Studio und können auch gewinnen. Das Gewinnerland erhält am Ende der Show 50.000 Euro, die unter zehn mitspielenden Zuschauern aufgeteilt werden. Die prominenten Kandidaten der ersten Show: Für Deutschland: Schauspielerin Maria Furtwängler und Comedian Christoph Maria Herbst Für Österreich: Schauspielerin und mehrfache "Romy"-Preisträgerin Ursula Strauss und "Bergdoktor" Hans Sigl Für die Schweiz: Moderatorin und Musicaldarstellerin Sandra Studer sowie Schauspieler und "Tatort"-Kommissar Stefan Gubser In der Live-Show empfängt Jörg Pilawa Schauspieler Peter Weck, der 1955 im Kultfilm "Sissi" den Erzherzog Karl-Ludwig verkörperte. 60 Jahre "Sissi" - Grund genug, nicht nur im Gespräch mit Peter Weck an die Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm zu erinnern, sondern auch das Wissen der Prominenten im Studio zu testen. So viel sei verraten: Schauspieler Jürgen Vogel wird eine ganz besondere Fragerunde leiten. Mit dem Album "Muttersprache" stürmte Sarah Connor im Mai 2015 in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Charts. In Deutschland und der Schweiz belegte das Album Platz eins, in Österreich Platz drei der Hitparade. In der Sendung wird sie drei ihrer größten deutschsprachigen Hits auf ihre ganz eigene Art und Weise neu interpretieren. Für ein Sportspiel hat Jörg Pilawa Fußballlegenden aus den drei teilnehmenden Ländern eingeladen: aus Deutschland Thomas Häßler, aus Österreich Toni Polster und aus der Schweiz Stéphane Chapuisat. "Spiel für dein Land" wurde gemeinsam entwickelt von ORF, SRF, Bayerischem Rundfunk sowie Radio Bremen und Norddeutschem Rundfunk und wird produziert in Zusammenarbeit mit der Herr P. GmbH. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Maria Furtwängler (Schauspielerin), Christoph Maria Herbst (Comedian), Ursula Strauss (Schauspielerin), Hans Sigl (Schauspieler), Sandra Studer (Moderatorin und Musicaldarstellerin), Stefan Gubser (Schauspieler). Gäste: Peter Weck (Schauspieler), Jürgen V Originaltitel: Spiel für dein Land