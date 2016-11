MDR 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110: Schatten D 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Allgemeinmediziner Thomas Kugler wird tot in seiner Praxis aufgefunden. Einbruchspuren und entwendete Medikamente legen den Verdacht nahe, dass der Arzt Opfer eines Junkies wurde. Verdächtig ist ein junger Mann, der zur Tatzeit aus der Praxis geflüchtet ist. Erste Ermittlungen bestätigen, dass der Arzt auch Patienten behandelt hat, die nicht versichert und mittellos waren. Unter ihnen auch illegal in Deutschland lebende Ausländer. Kommt der Täter aus diesem Kreis? Eine Spur, die Schmücke und Schneider zunächst verfolgen. Die Suche nach dem flüchtigen jungen Mann endet überraschend. Leonid Tscherkassow verunglückt als er versucht eine Polizeikontrolle zu umgehen. Schwer verletzt, ist er nicht ansprechbar. Sicher ist nur, dass er ein Patient Kuglers war. Aber wieso behauptet dessen Sprechstundenhilfe Frau Menge, dass sie den jungen Mann noch nie gesehen hat? Als die gestohlenen Medikamente gefunden werden, bestätigt sich Schmückes Vermutung, dass der Einbruch eines vermeintlichen Junkies nur vorgetäuscht war. Eine unerwartete Wendung erfährt der Fall, als wenig später die Leiche einer jungen Frau in der Saale gefunden wird. Auch sie lebte illegal in Halle. Die Ermittlungen ergeben, dass Ira die Freundin Tscherkassows war. Beide haben in einer Recyclingfirma gearbeitet, die Robert Menge, dem Ehemann von Kuglers Sprechstundenhilfe gehört. Menge, der mit Dr. Kugler im Streit lag, gerät unter Mordverdacht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Dr. Kugler und dem Tod der jungen Ukrainerin? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Sandra Speichert (Dr. Doris Kugler) Floriane Daniel (Marion Menge) Markus Knüfken (Dr. Lothar Winter) Michael Schenk (Robert Menge) Marie Gruber (Rosamunde Weigand) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Renate Ziemer, Hans-Werner Honert Kamera: Vladimir Subotic Musik: Andreas Koslik