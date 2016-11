SAT.1 Emotions 05:00 bis 05:50 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 27 D 2010 16:9 HDTV Merken Menschliche Tragödie in der Seeklinik: Ein Säugling namens Yilmaz wird in der Babyklappe gefunden. Mesut findet den Abschiedsbrief seiner Mutter. Doch Yilmaz ist schwer krank und droht zu sterben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim Drehbuch: Sebastian Büttner Kamera: Stefan Krause, Philipp Geigel Musik: Curt Cress