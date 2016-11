ORF 3 02:55 bis 03:50 Diskussion DENK mit KULTUR Bo Skovhus und Clara Luzia A 2016 2016-11-27 06:05 Stereo 16:9 Merken Dieses Mal zu Gast bei Birgit Denk: Bo Skovhus und Clara Luzia Ein Mann, der bekannt ist für seine Stimme und einst seinen Durchbruch in Wien mit der Rolle des Don Giovannis feierte. Was viele nicht wissen: der Bariton war damals verkatert. Wie es dazu kam, erzählt Bo Skovhus selbst im Gespräch mit Birgit Denk, nachdem er uns Einblick in seine Kindheit gegeben hat und erklärt, warum er Opern zunächst nur heimlich gehört hat. Sie steht für Indie-Pop und Folk aus Österreich: die mehrfach preisgekrönte Singer- und Songwriterin Clara Luzia, die eigentlich Weinbäuerin hätte werden sollen. Wie sie zur Musik kam und warum sie ihre Lieder auf Englisch schreibt, lassen wir sie selbst erzählen. Musikalisch darf sich das Publikum auf Lieder von Dean Martin und Kid Kopphausen freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Bo Skovhus (Opernsänger), Clara Luzia (Singer- und Songwriterin) Originaltitel: DENK mit KULTUR

