ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Hollywood im Krieg Vereint unter dem Sternenbanner F 2013 2016-11-27 11:00 Vereint unter dem Sternenbanner Die Traumfabrik Hollywood zählt zu den wichtigsten Verbündeten der amerikanischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs. Die Filmindustrie mobilisiert Produktionsstätten, Autoren, Techniker und Stars. In einer einzigartigen Kampagne werden zahllose Informations- und Propagandafilme produziert, Spendenaufrufe gestartet und Benefiz-Abende organisiert. Der "Hollywood Victory Caravan" etwa - ein Zug mit Stars wie Bob Hope, Cary Grant und Laurel & Hardy an Bord, der quer durch die USA tourt - sammelt innerhalb von nur drei Wochen mehr als 800 Mio. US-Dollar. Nicht zuletzt nutzt die amerikanische Regierung das Hollywood'sche Know-How auch für die Ausbildung ihrer Truppen: Mehr als 1.500 solcher "Trainings-Filme" werden zwischen 1941 und 1944 produziert. Mit selten gezeigten Archiv-Aufnahmen und zahlreichen Filmausschnitten - vom ersten nazi-kritischen Film überhaupt "Hitler's Reign of Terror" über Charlie Chaplins "Der Große Diktator" bis hin zur Zeichentrickserie rund um den tollpatschigen Soldaten "SNAFU" - zeigt Universum History im ersten Teil der Filmtrilogie "Hollywood im Krieg", wie Glanz und Glamour der Filmindustrie im Laufe der 1930er Jahre langsam abblättern und Hollywood in den Krieg zog. Ein Film von Michel Viotte, Deutsche Bearbeitung: Stefanie Simpkins Originaltitel: La Guerre d'Hollywood