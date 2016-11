ORF 1 22:10 bis 23:50 Komödie Hangover USA 2009 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Las Vegas: Zwei Tage vor der Hochzeit feiert Doug mit seinen Kumpels Stu und Phil und seinem zukünftigen Schwager Alan eine Junggesellenparty. Am Morgen danach ist Doug verschwunden und mit ihm jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen Stu, Phil und Alan herausfinden, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs ein Zahn? Und vor allem, wo ist der Bräutigam? Vor seiner Hochzeit will es Doug noch einmal ordentlich krachen lassen. Er macht sich mit seinen Freunden Phil, Stu und Alan auf nach Las Vegas, um seinen Junggesellenabschied gebührend zu feiern. Seine Kumpels haben normalerweise ganz andere Probleme: Phil ist ein Lehrer, der Kinder hasst. Stu will seine Verlobte heiraten, obwohl sie ihn nach Strich und Faden betrügt. Und Alan, sein Schwager in spe, ist eine wandelnde Psycho-Bombe. In der Stadt der Sünde mieten sich die vier Chaoten die teuerste Suite im Caesars Palace - um dann feucht-fröhlich auf den angehenden Bräutigam anzustoßen. Doch am nächsten Morgen folgt das ebenso böse wie skurrile Erwachen: Zahnarzt Stu fehlt ein Zahn, im Bad liegt ein leibhaftiger Tiger und ein Baby schreit im Kleiderschrank des Luxus-Apartments. Da ist es nicht unbedingt hilfreich, dass sich keiner an irgendetwas vom Vorabend erinnern kann. Das Chaos ist perfekt, als die verkaterte Truppe feststellt, dass Doug spurlos verschwunden ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Phil) Ed Helms (Stu) Zach Galifianakis (Alan) Justin Bartha (Doug) Sasha Barrese (Tracy) Ken Jeong (Mr. Chow) Rachael Harris (Melissa) Originaltitel: The Hangover Regie: Todd Phillips Drehbuch: Jon Lucas, Scott Moore Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12