Das Team der TV-Quiz-Show "Einer gegen alle" steigt in Tölz ab. Am nächsten Morgen wird der Produktionsassistent ermordet aufgefunden. Kurz vor dem Anschlag hatte er mit Showmaster Claasen das Zimmer getauscht. Ein durchaus übliches Ritual. So konnte Claasen unbemerkt seinen außerehelichen Amüsements nachgehen. Dem Mörder war der Bettentausch offenbar nicht bekannt. Benno und Sabrina stehen in diesem Fall eine große Zahl an Verdächtigen zur Auswahl.