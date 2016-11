Schweiz 2 11:30 bis 12:20 Dokumentation Geheimnisvolle Hochseeoasen D 2012 Stereo HDTV Merken An den steilen Hängen von Unterwasservulkanen tummeln sich unzählige Meerestiere - oft auch seltene Arten, die nirgendwo anders mehr zu finden sind. Denn hier bleibt das Plankton haften und bietet so den Fischen Nahrung in Hülle und Fülle. Die Dokumentation zeigt einige dieser Oasen und untersucht auch, welche Auswirkungen der Tauchtourismus auf diese Lebensräume hat und ob Schutzmassnahmen helfen können, sie zu erhalten. Der Natur- und Unterwasserfilmer Rolf Möltgen taucht mit Meereswissenschaftlern aus aller Welt in einige der geheimnisvollen Bergwelten hinab. Die Reise führt nach Mexiko zu den Schnappern, Weissspitzenriffhaien, Galapagoshaien und Riesenmantas sowie auf die Malediven und nach Costa Rica, wo das Team seltene Arten wie Tiefseequappen, Schildzahn- und Stachelhaie in mehr als 300 Metern Tiefe dokumentiert. Die geheimnisvolle Unterwasser-Bergwelt zeigt: Jeder spielt eine Rolle im Netzwerk des Lebens. Dank konsequenter Schutzbestimmungen gelingt es, die Vielfalt zu erhalten - vor allem in den einzigartigen Hochseeoasen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisvolle Hochseeoasen Regie: Rolf J. Möltgen