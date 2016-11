Schweiz 1 02:10 bis 04:15 Dokumentation Jetzt oder Nie Lebe deinen Traum CH, FL, D, BOL, NIC 2015 Stereo HDTV Merken Die Protagonisten von "Jetzt oder nie - Lebe deinen Traum" wollen sich ihren Lebenstraum erfüllen. Aus eigener Kraft folgen sie ihrem Wunsch und begeben sich auf die Suche nach Glück und Abenteuer - egal wie viele Hindernisse sie bis zum Ziel überwinden müssen. "Happy Day"-Komoderatorin Kiki Maeder begleitet unter anderem den grossen Traum von Annina Dähler. Die 30-jährige Bernerin möchte in die Fussstapfen ihres Urgrossvaters treten - er war 1921 der Erstbesteiger des Eigers über den Mittellegigrat. Dies möchte sie ihm nun gleichtun, mithilfe eines Mentalcoaches, denn die Besteigung ist eine gewaltige Mutprobe. Auch Lukas Achermann wagt eine grosse Reise: Drei Monate lang reist der 45-Jährige in einem selbst umgebauten Lastwagen durch Sibirien. Dafür hat der Luzerner seinen Beruf auf Eis gelegt, denn er möchte sich selbständig machen und Touren durch die karge russische Landschaft anbieten. Ob das alles aufgeht, ist offen - auch ob der Laster diese lange Reise überhaupt mitmacht. Einen grossen Schritt in die richtige Richtung hat die Artistin Nora Zoller bereits mit dem Erreichen des Finals in der Fernsehsendung "Die grössten Schweizer Talente" geschafft. Doch nun will die Baslerin noch höher hinaus: zum international bekannten Cirque du Soleil. Um es in diesen Artisten-Olymp zu schaffen, muss die 22-Jährige aber eine harte Aufnahmeprüfung bestehen. Willi Wehrli, genannt Baldi, hat noch einen letzten Wunsch im Leben: Nach dem Tod seiner Frau ist der 70-jährige Aargauer auf der Suche nach der zweiten grossen Liebe. Doch Baldi hat ganz klare Vorstellungen: Eine neue Partnerin muss campingtauglich sein, sich mit seinem Hund Sweety gut verstehen und sich auch auf einem Hausboot wohlfühlen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiki Maeder Originaltitel: Jetzt oder Nie - Lebe deinen Traum

