Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Folge: 14 Der Neue GB 2011 Wieder da Merken Rudy - der Neue im Team - ein Typ, der es nicht leicht mit sich und der Welt hat, denn es gibt ihn zwei Mal. Ein Mal als Rudy und ein Mal als Depro-Rudy. Denn Rudy hat einen guten Trick drauf. All den Scheiß, den jeder von uns so mit sich rumschleppt, hat er auf Depro-Rudy abgeladen, deshalb ist Rudy meistens gut drauf, und Depro-Rudy immer finster drauf. Wie dem auch sei, er ist der Neue im Team und mit ihm treten auch noch Tanya und Charlie ihren Dienst an. Tanya hat als Superkraft die Fähigkeit, alles um sich herum als Standbild einfrieren zu lassen, während sie tun und lassen kann, was sie will. Und Charlie, eine hübsche Brünette, die auf Analsex steht. Das kann natürlich nicht gut ausgehen. Tanya ist eifersüchtig, sie bringt Charlie um, und Rudy tötet Tanya. Zum Schluss stehen alle wieder mit der Schaufel vor ein paar Leichen und müssen sehen, wie sie da rauskommen. Aber zuerst einmal heißt es, weiter Sozialdienst schieben bei dem "nettesten" Bewährungshelfer der Welt: Shaun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Matthew McNulty (Seth) Originaltitel: Misfits Regie: Wayne Yip Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 154 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 99 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.