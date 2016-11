ONE 23:45 bis 01:30 Drama Barfuß auf Nacktschnecken F 2010 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Lily ist 20 Jahre alt, lebt jedoch noch immer wie ein Kind in den Tag hinein. Ganz in ihre Fantasiewelt versunken, verbringt sie ihre Tage in dem idyllisch gelegenen Landhaus ihrer Mutter und hält sich an keine Konvention. Selbst als ihre Mutter überraschend stirbt, schockiert Lily die Beerdigungsgäste mit ihrem provokativen Verhalten. Lilys ältere Schwester Clara, eine verheiratete Anwaltsgehilfin aus Paris, erkennt schließlich, dass ihre unreife Schwester nicht alleine leben kann. Sie nimmt sich eine Auszeit, um Lily beizustehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstehen sich die Schwestern gut. Doch zunehmend stößt Lily mit ihrem sonderbaren Verhalten auch die fürsorgliche Clara vor den Kopf. So sammelt Lily etwa nicht nur tote Tiere, um diese zu Pantoffeln und bizarren Kunstobjekten zu verarbeiten, sondern stellt ihren Körper scheinbar wahllos den Dorfjungen zur Verfügung. Schließlich wird Clara aber durch die Begegnung mit ihrer Schwester klar, wie unzufrieden sie selbst mit ihrem arrivierten Leben ist. Auf dem Filmfestival in Cannes 2010 wurde "Barfuß auf Nacktschnecken" mit dem "CICAE Award" des Internationalen Verbandes der Filmkunsttheater ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Kruger (Clara) Ludivine Sagnier (Lily Dreyer) Denis Ménochet (Pierre) Brigitte Catillon (Odile, Pierres Mutter) Jacques Spiesser (Paul, Pierres Vater) Anne Benoît (Mireille) Jean-Pierre Martins (Jonas) Originaltitel: Pieds nus sur les limaces Drehbuch: Fabienne Berthaud, Pascal Arnold Kamera: Fabienne Berthaud, Nathalie Durand Musik: Michael Stevens Altersempfehlung: ab 12