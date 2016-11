ONE 08:30 bis 09:55 Dokumentation Future Works - Ein Film über Arbeit D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Was bedeutet Arbeit für die Menschen? Und wie wird die Arbeit künftig aussehen? Auf der Suche nach den Antworten fuhr die Filmemacherin Natasa von Kopp mit ihrem Team quer durch Deutschland. Sie traf Arbeiter, Manager, Wissenschaftler, Philosophen, Zukunftsforscher und Autoren und sprach mit ihnen über Arbeit heute und in der Zukunft. Zu Wort kamen unter anderem der Unternehmer Götz Werner und der Philosoph Frithjof Bergmann. Sollten die Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, geändert werden und wenn ja, wie?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Future Works Regie: Natasa von Kopp Drehbuch: Natasa von Kopp

