Tele 5 20:15 bis 22:00 Sonstiges Sharknado 2 USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fin und April hocken gerade im Flieger nach New York, um eine Signierstunde für ihr Buch "Wie ich den Sharknado überlebte" abzuhalten, als das Flugzeug in einen Haisturm gerät und neben dem einen oder anderen Triebwerk beide Piloten verliert. Fin gelingt es dennoch, den Flug sicher zu landen, doch war das Unwetter nur der Vorbote einer viel größeren Flut- und Haikatastrophe, die sich justament auf den Big Apple zu bewegt. Fin, der sich eigentlich mit seiner Schwester und deren Familie treffen wollte, ist erneut als Retter gefordert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) Vivica A. Fox (Skye) Mark McGrath (Martin Brody) Kari Wuhrer (Ellen Brody) Courtney Baxter (Mora Brody) Dante Palminteri (Vaughn Brody) Originaltitel: Sharknado 2: The Second One Regie: Jeff Broadstreet, Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16