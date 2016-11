tagesschau24 02:50 bis 03:20 Magazin Stuttgart-Theresienstadt, einfache Fahrt hrt D 2003 Live TV Merken Den größten Transport Stuttgarter Juden in das KZ Theresienstadt im August 1942 überlebten zwei Kinder: Inge Auerbacher und Gerhard Fabian. Die beiden begleiten 70 Jahre später im September 2003 eine Gedenkfahrt der "Stiftung Geißstraße" in das ehemalige KZ. Mit dabei sind auch Jugendgemeinderäte aus Stuttgart, die sich für ein Deportationsmahnmal auf dem Nordbahnhof einsetzen. Der Film begleitet die Gruppe unter der Fragestellung, wie Erinnerung an den Schrecken weitergeben werden kann und was Gedenkstätten heute leisten können. Eine Spurensuche geschichtlicher Erlebnisse zwischen Überlebenden und Jugendlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Landesschau unterwegs Regie: Joachim Auch

